MN24 – Infortunio Maignan, lussazione di un dito per il portiere: cosa filtra verso la Salernitana. Le condizioni del francese

Nuovo infortunio per il portiere rossonero Maignan. Durante l’allenamento odierno, nell’effettuare una parata, il francese ha riportato la lussazione del quinto dito della mano sinistra.

Prontamente ridotta, i successivi esami radiologici hanno escluso fratture. Come appreso da Milannews24, il portiere indosserà un tutore per una settimana fino a nuovo controllo specialistico. Finisce quindi la sua stagione in rossonero e la Francia spera di riaverlo per l’Europeo.