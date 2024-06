De Zerbi Milan, futuro DECISO! Contratto pronto e penna in mano: FIRMA con loro

De Zerbi-Milan, futuro deciso: il tecnico italiano, accostato anche ai rossoneri, sta per firmare con il Marsiglia

Come riportato da Fabrizio Romano, Roberto De Zerbi, ex tecnico di Brighton e Sassuolo accostato anche alla panchina del Milan prima della scelta ufficiale fatta con Paulo Fonseca, ha sciolto le riserve sul proprio futuro.

L’allenatore infatti sta per firmare il contratto che lo legherà al Marsiglia: dopo l’esperienza in Inghilterra dunque De Zerbi ripartirà dalla Francia. C’è attesa per l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.