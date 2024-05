Buongiorno Milan, l’assist arriva da Ibrahimovic? Il difensore lo elogia: «Ha una personalità unica». Le parole del granata

Il difensore del Torino, seguito dal calciomercato Milan, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di Tuttosport analizzando i giocatori più difficili da marcare e citando anche il dirigente rossonero Ibrahimovic.

PAROLE – «In questo momento il peggiore è Lukaku. Fisicamente è… beh, è veramente grosso. Se con lui vai allo scontro fisico ti sposta, vanno letti i passaggi dei compagni per interpretarne i movimenti. E tra le mie… materie di studio c’è proprio la lettura dei passaggi verso gli attaccanti, in modo da prevederne appunto i movimenti. Un altro impressionante era Ibra: per fortuna l’ho marcato per poco tempo, nella partita in cui me lo sono trovato di fronte è dovuto uscire per infortunio. Aveva una personalità unica, tanto che forse lo temevano più i suoi compagni che non gli avversari…».