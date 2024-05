Gudmundsson Milan, l’attaccante si sente PRONTO: «Non temo il salto in una big, sul mio ruolo rispondo così»

L’attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, accostato al Milan e all’Inter, ha risposto così sul proprio futuro e sul suo ruolo

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa accostato al calciomercato Milan e finito nel mirino di altri club come l’Inter, si è espresso così sul proprio futuro e sulla possibilità per lui di fare il grande salto in estate andando in una big.

IO IN UNA BIG? – «Penso di poter mantenere lo stesso livello di spregiudicatezza. Nessun attaccante dovrebbe aver paura di sbagliare. Ovviamente in un top club hai più occasioni di attaccare, per cui anche se un pallone non va come deve non devi smettere di prenderti rischi».

IL MIO RUOLO, JOLLY ALLA MKHITARYAN? – «Se posso giocare anche nel ruolo di Mkhitaryan? Sì, anche qui a Genova ho giocato qualche partita da centrocampista in un 3-5-2, mi sembra contro la Juventus e contro la Fiorentina. È successo in un paio di partite e penso di aver fatto bene, quindi credo di poter ricoprire diversi ruoli in questo tipo di formazione».