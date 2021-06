Milan, le date del prossimo raduno per un stagione da Champions che partirà subito dopo gli europei per chi non avrà giocato in nazionale

Milan, le date del prossimo raduno per un stagione da Champions che partirà subito dopo gli europei per chi non avrà giocato in nazionale, come riporta questa mattina Tuttosport.

IL PROGRAMMA- Milan, tutto fermo per ora al centro sportivo ma tra un mese esatto si ripartirà per un’altra esaltante stagione: tra l’8 e il 9 luglio. Per quei due giorni saranno attesi i giocatori reduci da infortuni, come per esempio Ibrahimovic e Calabria, oltre a coloro che non parteciperanno all’Europeo in partenza venerdì. Per i nazionali ci saranno ovviamente dei giorni in più di vacanza, come di consueto.