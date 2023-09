Milan Lazio 2-0: Pulisic-Okafor firmano la vittoria

Il Milan ospita la Lazio nella settima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato Daniele Grassini a San Siro) – Il Milan, dopo la vittoria in trasferta contro il Verona nel turno infrasettimanale batte anche la Lazio nella settima giornata di Serie A. Decidono Pulisic e Okafor.

Milan Lazio 2-0: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

4′ Fase di studio del match con tanto possesso palla del Milan ma ne rossoneri ne la Lazio riescono a scardinare le due difese

8′ Prova il Milan a sorprendere la Lazio con lanci lunghi e pressione alta

12′ Occasione Felipe Anderson – incomprensione tra Kjaer e Tomori in copertura ne approfitta il brasiliano che punta la porta e arrivato in area calcia, tiro sull’esterno

14′ Tiro Zaccagni – schema su calcio di punizione per la Lazio con la palla che arriva al numero 20 che da posizione defilata si accentra e calcia, blocca Maignan

20′ Il Milan prova a creare occasioni verticalizzando tra le linee, la Lazio prova con il contropiede, i rossoneri per per ora non riescono a calciare in porta

25′ Tiro Felipe Anderson – Pulisic perde palla in un contrasto di gioco e riparte la Lazio, palla al brasiliano che calcia dalla lunga distanza, conclusione ampiamente fuori

27′ Problemi per Loftus Cheek, entra Musah

31′ Continua ad insistere il Milan con la Lazio che lascia il pallino del gioco ai rossoneri, pochi spazi e poche occasione

32′ Tiro Leao – arriva il primo tiro in porta del rossoneri con Pulisic che innesca Leao che punta la porta e da posizione defilata calcia attento Provedel

34′ Tiro Zaccagni – Calabria perde un contrasto e riparte la Lazio, scambio al limite dell’area rossonera tra Felipe Anderson e il numero 20 che calcia, attento Maignan

37′ Occasione Milan – grande giocata di Leao sulla fascia che salta due uomini e crossa in mezzo per poco non ci arriva Giroud

44′ Palo di Reijnders – cross teso per Giroud che si coordina e tira Provedel non trattiene, ne approfitta l’olandese che lo scarta, prova a calciare di tacco ma la palla si stampa sul palo

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ La Lazio tutta chiusa nella propria metà campo, il Milan però non riesce a trovare la giocata vincente

55′ Ritmi bassi

59′ GOL DI PULISIC – azione corale dei rossoneri con la palla che arriva a Leao, cross teso in mezzo, l’americano lasciato solo in area si coordina e con un tiro al volo batte Provedel

63′ Spinge il Milan a caccia del raddoppio

65′ – Occasione Tomori – il difensore rossonero in un’ insolita posizione di contropiede parte e punta la porta ignorando Giroud, prova la conclusione ma viene murato

70′ Prova a reagire la Lazio

73′ Occasione Musah – azione di contropiede di Pulisic, palla al centro per Musah che vince un contrasto si coordina e calcia, attento Provedel in angolo

74′ Occasione Tomori – sugli sviluppi del calcio d’angolo il difensore inglese anticipa tutti di testa, conclusione centrale, para Provedel

76′ Occasione Pulisic – copia e incolla dell’azione che ha portato al gol ma stavolta Provedel è attento e nega la doppietta all’americano

78′ Reijnders pericoloso – l’olandese recupera palla, si mette in proprio e punta la porta, arriva fino in fondo ma è costretto a defilarsi, conclusione sull’esterno della rete

81′ Tiro Luis Alberto – il centrocampista della Lazio riceve palla al limite dell’area rossonera e calcia, conclusione alta

85′ Tiro Isaksen – Tomori non allontana bene il pallone recupera palla l’attaccante della Lazio che calcia, tiro alto

87′ GOL OKAFOR – azione di contropiede del Milan con Leao che si accende punta l’area e salta Marusic e mette al centro, si allunga lo svizzero che ribadisce in rete

95′ GOL ANNULLATO A PEDRO – Pedro segna un gran gol ma la rete è cancellata per un fuorigioco ad inizio azione. Decisione confermata dal Var

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Reijnders

Milan Lazio 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 59′ Pulisic; 87’Okafor

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (65′ Florenzi), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (27′ Musah), Adli (68′ Pobega), Reijnders; Pulisic (81′ Chukwueze), Giroud (68′ Okafor), Leao. All. Pioli. A disp. Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Pellegrino, Thiaw; Romero; Chukwueze, Jovic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (65′ Vecino), Rovella (65′ Kamada), Luis Alberto; Zaccagni (81’Isaksen) , Castellanos (79′ Immobile), Anderson (79′ Pedro). All. Sarri. A disp. Sepe, Mandas; Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini; Cataldi

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: 50′ Marusic; 63′ Romagnoli; 64′ Leao; 83′ Theo Hernandez; 85′ Maignan

Milan Lazio: il pre-partita

Arrivato il #Milan a San Siro pic.twitter.com/o5XBl6DbEE — Milan News 24 (@Milannews24_com) September 30, 2023