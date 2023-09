Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Lazio: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la settima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Lazio, nel match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23. Dirige l’incontro Massa, con la coppia Vecchi-Perrotti, suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Ghersini, al VAR Mazzoleni con Abbattista suo assistente. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN LAZIO LIVE

1′ Inizia il match

34′ Protesta il Milan per una mancata sanzione sull’azione della Lazio, nata secondo i rossoneri da una gomitata di Zaccagni su Calabria. Per Massa non c’è nulla

45′ Nessun episodio particolare da segnalare con Massa che nella prima metà di gioco non ha estratto nessun cartellino e lasciato molto giocare in più di una occasione

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Ammonito Marusic – il terzino della Lazio ferma in maniera irregolare la ripartenza di Theo Hernadez