Pagelle Milan Lazio: Reijnders è ovunque, Leao e Pulisic ispirano la vittoria

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Lazio

TOP: Reijnders, Pulisic, Leao

FLOP: Giroud

VOTI:

Maignan 6 – Attento sui tiri che arrivano nella prima frazione di gioco da parte della Lazio, prova a creare in più di un’occasione delle soluzioni di gioco alternative con i lanci lunghi

Calabria 6 – Spinge quando serve e prova più di una volta cross anche insidiosi, male in fase difensiva, sembra spesso fuori posizione. Cresce nel secondo tempo (65′ Florenzi 6)

Kjaer 6 – Bravo in un paio di anticipi, spesso però la differenza di passo degli avversari lo mette in difficoltà

Tomori 6,5 – Impone il fisico quando serve, protegge più di una volta Maignan in uscita quando il portiere va in presa bassa

Theo Hernandez 6,5 – spinge alla sua maniera, poco aiutato da Leao che sbaglia più di qualche giocata in appoggio su di lui. Attento in fase difensiva. Nel secondo tempo anche il portoghese si accende e creano numerosi pericoli che portano ai due gol rossoneri

Adli 6,5 – Bravo in fase di anticipo, lotta corre e si impegna. Gioca spesso in verticale e si abbassa tra Tomori e Kjaer in fase di possesso rossonero (65′ Pobega 6)

Reijnders 7,5 – Ha l’occasione più netta del Milan nel primo tempo, bravo ad avventarsi sulla respinta corta di Provedel, ma probabilmente sbaglia la scelta provandolo a dribblare, costretto poi a calciare di tacco. Il palo gli nega il gol. Nel secondo tempo cresce, è ovunque.

Loftus 6 – Dura meno di 30′ la sua partita. Esce per un problema fisico (27′ Musah 6)

Leao 7 – Tante occasioni per far male alla sua maniera ma più di una volta finisce per perdersi nei suoi dribbling. Prova a sorprendere Provedel sul suo palo ma il portiere non si fa sorprendere. Nel secondo tempo trova l’assist per Pulisic

Pulisic 7 – Tanta tecnica e tanto impegno, lotta su ogni pallone e prova ad essere pericoloso appoggiandosi su Giroud. Spesso ben contenuto dagli avversari. Nel secondo tempo trova il guizzo vincente che serve al Milan per sbloccare il match (81′ Chukwueze sv)

Giroud 6 – Sbaglia in più di un’occasione l’appoggio per i compagni. L’occasione più grande del Milan nel primo tempo nasce dai suoi piedi, non bravo Reijnders a ribadirla in rete. (65′ Okafor 7)