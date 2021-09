Milan Lazio: Lazzari out un mese, ecco chi può sostituirlo

Domenica in Milan Lazio sicuramente non ci sarà Lazzari, alle prese con un lungo stop, ecco chi prenderà il suo posto nella sfida ai rossoneri

Un lungo stop. Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, prossimo avversario del Milan in campionato, si è infortunato nel match contro lo Spezia prima della sosta. L’infortunio al polpaccio destro potrebbe essere più grave del previsto e per lui si teme un mese di stop.

Il giocatore non sarà a disposizione di Sarri per la sfida contro i rossoneri in programma domenica alle 18 a San Siro. Secondo quanto riportato da Tuttosport a sostituire Lazzari a destra sarà uno tra Marusic e Patric.