Milan Lazio, i precedenti in Serie A tra le due squadre

Milan e Lazio tornano a sfidarsi dopo le recenti rivalità. Ecco i dati sugli scontri diretti in Serie A tra le due squadre

Milan e Lazio tornano a sfidarsi dopo le recenti rivalità in Coppa Italia e nella lotta per la Champions League. Negli scontri tra le due squadre la Lazio ha perso 66 volte, pareggiato 59 e vinto 29.

I biancocelesti hanno perso più partite soltanto contro la Juventus (82). Nello scorso luglio i rossoneri hanno vinto in goleada per tre a zero, oggi proveranno a ripetersi per mantenere la vetta della classifica.