Milan-Lazio, Correa verso il recupero: sarà a disposizione di Inzaghi

Correa proverà a stringere i denti ed essereci contro il Milan. Le ultime news ci dicono che l’argentino si è allenato in gruppo

Joaquin Correa, stando a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, quest’oggi si è regolarmente allenato in gruppo, e dunque, mister Simone Inzaghi lo avrà a disposizione per la partita di domani sera contro il Milan.

Correa, che aveva saltato la partita contro il Napoli per un problema muscolare, ora sta decisamente meglio, e se non dovessero esserci intoppi nell’allenamento di rifinitura, ci sarà contro il Milan. Una pedina importante quella di Correa per la Lazio. L’accoppiata in avanti con Ciro Immobile spaventa i tifosi rossoneri.