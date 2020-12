Milan, la prova più difficile del 2020 è quella di domani contro la Lazio

Il Milan è atteso domani dall’importante match contro la Lazio. In caso di vittoria, gli uomini di Pioli manterrebbero il primato a Natale

Il Milan di Stefano Pioli ha come obiettivo per il match di domani sera contro la Lazio la vittoria, che consentirebbe al Diavolo di chiudere in testa alla classifica il 2020. Questa partita, date le numerose assenze (vedi Kessie, Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Kjaer e forse Tonali), può essere considerata la più difficile di tutto l’anno, anche perché alle spalle, c’è l’Inter di Antonio Conte che pregusta il sorpasso in classifica. Vincere per confermarsi in testa, è quello che il Milan deve fare per passare un Natale tranquillo. Poi a gennaio il mercato sicuramente regalerà dei rinforzi a mister Pioli.

Nessuno si aspettava di essere così competitivi quest’anno, e dato che l’obiettivo qualificazione Champions League è alla portata, la società non può lasciare nulla al caso e deve rafforzare la squadra. Prima però c’è la Lazio, avversario ostico che ha in Ciro Immobile la punta di diamante.