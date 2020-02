Milan-Juve, Sarri si gioca molto: formazione scelta con cura ed attenzione

Milan-Juve, Sarri non può più sbagliare, incassata la proroga sulla fiducia, non rimane che ricominciare a vincere scegliendo la formazione migliore

Milan-Juve, abbiamo visto la probabile formazione rossonera, andiamo a vedere ora quale potrebbe essere quella bianconera per la gara di domani sera. Secondo Corriere dello sport, Buffon in porta, per il resto, possibile l’impiego dal primo minuto per Dybala, reduce da due panchine di fila in campionato. Spazio anche per Ramsey sulla trequarti.

POSSIBILITÀ RUGANI- Possibilità per Rugani, il quale potrebbe agire in coppia con Bonucci al centro della difesa. Oggi la squadra si allenerà nel pomeriggio e poi partirà alla volta di Milano.