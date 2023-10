Milan Juve, San Siro sold out e più di 150 Paesi collegati: le ultime

Sale l’attesa per la supersfida di domenica sera tra Milan e Juve: tutto il mondo vedrà la sfida, con oltre 150 Paesi collegati

Il Milan chiama e San Siro, come sempre, risponde: raggiunto l’ennesimo sold out per la sfida di domenica sera contro la Juve, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A.

Come riferisce il giornalista Antonio Vitiello sul proprio account “X”, il Meazza sarà tutto esaurito anche per quanto concerne la tribuna stampa, con circa 200 operatori dell’informazione accreditati e oltre 150 Paesi collegati per trasmettere la gara.