Milan Juve, brutte notizie per Allegri: un big a forte rischio per la sfida di San Siro, in programma alla ripresa

Brutte notizie per la Juventus in vista della sfida contro il Milan al ritorno dalla sosta. Nel corso della sfida tra Brasile e Venezuela, il capitano dei bianconeri si è infatti fermato al minuto 42 a causa di un problema al muscolo posteriore della coscia sinistra.

Il brasiliano ha dichiarato: «Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay». Come appreso da JuventusNews24.com il giocatore farà subito rientro a Torino per sottoporsi a tutte le cure del caso.