Milan, inutile guardare le altre: il destino dipende solo dai rossoneri

Stefano Pioli è stato chiaro in conferenza stampa: il Milan non dovrà guardare i risultati delle altre ma pensare solo alle proprie partite

Stefano Pioli ha indicato la via nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della gara contro il Bologna. Il tecnico non ha nessuna intenzione di sprecare energie nell’osservare cosa faranno i diretti avversari per il titolo: il sogno scudetto è tutto nelle mani dei rossoneri.

Otto partite da giocare al massimo per non avere rimpianti, a partire da quella contro i felsinei. Il Milan non ha più paura di nessuno.