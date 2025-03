Milan Inter, al via la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia. Info e prezzi. Segui le ultime sul club rossonero

Tutte le info e i prezzi per Milan Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 4 marzo alle 23.59 di giovedì 6 marzo, ogni abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di mercoledì 5 marzo alle 23.59 di giovedì 6 marzo, i possessori di CRN Card richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino a 4 biglietti, usufruendo di un listino dedicato. Tutti i biglietti devono essere intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC.

Fase CRN Card: dalle ore 12.00 di venerdì 7 marzo alle 23.59 di domenica 9 marzo, ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 12.00 di lunedì 10 marzo e fino al termine della disponibilità.

CAMBIO NOMINATIVO

Per questa partita non sarà ammesso il cambio nominativo.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Inter di Coppa Italia parte da 39€ per la fase abbonati e per quella CRN Card, da 44€ per la fase di vendita libera.

CLUB 1899

Sono già in vendita le Experience esclusive di Club 1899 per Milan-Inter: vai su booking.acmilan.com e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un’azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.