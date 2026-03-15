Milan Inter, il dato impressiona: è soltanto la nona volta che… Clamorosa statistica

Milan Inter, dato clamoroso sul derby vinto dai rossoneri una settimana fa: è solo la nona volta che la squadra di Allegri…

Nonostante l’ottima classifica e la rincorsa Scudetto, il Milan di Massimiliano Allegri evidenzia una statistica curiosa che ne delinea il carattere “diesel”. Come riportato dal sito della Lega Serie A, la rete segnata nel primo tempo del recente derby contro l’Inter rappresenta un’eccezione nel cammino rossonero: è stata infatti solo la nona volta in questa stagione che il Diavolo ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco.

Questo dato sottolinea una certa difficoltà nell’approccio iniziale alle gare, spesso risolte grazie alla profondità della rosa o a una maggiore intensità nella ripresa.

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Il confronto con le altre big è lampante. Se da un lato il Milan fatica a sbloccare subito i match, dall’altro vanta un record di 13 punti conquistati in rimonta dopo aver subito il primo gol, segno di una forza mentale invidiabile.

Tuttavia, in vista della sfida di stasera contro la Lazio, Allegri ha chiesto ai suoi un cambio di passo immediato. Con l’Inter bloccata sul pari dall’Atalanta e il Milan a quota 60 punti dopo 28 giornate (un rendimento che non si vedeva dalla stagione 2010/11), iniziare la gara con il piglio giusto potrebbe essere la chiave per schiacciare i biancocelesti e portarsi a sole cinque lunghezze dalla vetta.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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