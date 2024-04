Milan Inter, la promessa di Mentana: «In caso di scudetto farò questo gesto»

Enrico Mentana, intervistato da Calciomercato.com ha detto la sua in vista del derby tra Milan e Inter. La promessa in caso di scudetto

SCUDETTO NEL DERBY – «Vincere lo scudetto lunedì mi farebbe piacere, ma se dovesse accadere tra qualche settimana non mi cambierebbe nulla. Non godo dell’umiliazione milanista, lo dico chiaramente. Se poi vinciamo lunedì, al termine di una fiera partita, sarò assolutamente felice e festeggerò tutta la notte. Se andrò allo stadio? No, ho il telegiornale. Tra le 20:35 e le 20:45 ci sarà la vera maratona, quella che mi riporterà a casa per mettermi davanti al televisore»

