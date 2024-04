Milan Inter, Bucciantini sicuro: «Mi aspetto una grande partita, ecco perchè. Per i rossoneri c’è questa cosa in palio»

Milan-Inter, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha commentato il derby di settimana prossima: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha commentato così il derby tra Milan e Inter di settimana prossima:

PAROLE – «A Pioli hanno fatto proprio la domanda diretta: ‘Temete che questi vincono proprio lo Scudetto in quella partita, Milan-Inter, con molto più pubblico rossoenro?’. Lui ha detto ‘L’Inter vincerà il campionato’. Certo, lo puo’ vincere nel derby, è il primo match point. Da adesso sono match point, e il Milan proverà a vincere il derby, e questo farà di questa partita una grande sfida, anche se non c’è un traguardo, ma c’è un orgoglio. Secondo me questo renderà la partita di lunedì sera bellissima».