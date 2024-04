Milan Inter secondo Stefano Pioli: «È un’occasione per l’orgoglio, il riscatto e l’appartenenza». Le parole in conferenza stampa

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa per analizzare il derby contro l’Inter mostrando l’importanza del match nonostante la distanza in classifica.

PARTITA D’ORGOGLIO – «Questa è l’occasione in cui possiamo usare tutti i termini che vogliamo. Orgoglio, riscatto, appartenenza. Per la classifica in campionato, per l’uscita dall’Europa League, per l’Inter che vuole vincere lo Scudetto davanti a noi, abbiamo un’occasione per l’orgoglio, il riscatto».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN INTER