Milan Inter, sorpresa sugli spalti a San Siro: per il derby di questa sera

Milan Inter, per la semifinale di andata della Coppa Italia sono previsti 65.000 spettatori, un dato che soprende considerando i numeri stagionali

Alle ore 21:00 andrà in scena la semifinale di andata di Coppa Italia, il derby tra Milan e Inter. Per la sfida sono attesi circa 65.000 spettatori allo Stadio San Siro. A sorpresa quindi non sarà superato quota 70.000, media stagionale dei rossoneri. Il colpo d’occhio sarà comunque importante.

Essendo i rossoneri squadra di casa, la maggior parte del pubblico sarà di fede rossonera. Mentre i supporters interisti saranno posizionato nel settore ospiti, ossia la Curva Nord dello Stadio San Siro.