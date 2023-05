Claudio Marchisio commenta così la gara di andata tra Milan e Inter. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero

Claudio Marchisio commenta così la gara di andata tra Milan e Inter. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero sul suo profilo ufficiale Twitter: «L’Inter passa il primo round con tante certezze. Vince con merito, qualità e gioco. Per come è andata la partita, l’Inter poteva e doveva dare l’ultimo colpo. Il Milan ha un’occasione… Leao. Non solo perché può decidere da solo la partita… Lui porta gli avversari su di sé, quindi si possono aprire spazi per altri. Poi vorrei capire il perché Dzeko viene marcato da Calabria e non da altri».