Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati con la squadra negli spogliatoi a fine primo tempo di Milan-Inter

Un primo tempo decisamente negativo per il Milan, sotto 0-2 contro l’Inter nella gara di Supercoppa Italiana. Come riporta SportMediaset, Paolo Maldini e Frederic Massara sono andati negli spogliatoi all’intervallo del match per dare una scossa alla squadra.

