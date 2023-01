Milan Inter, i quotidiani su Pioli: «La sua squadra si è smarrita»

Le analisi della sconfitta del Milan contro l’Inter passano inevitabilmente da mister Pioli. Ecco le sue pagelle per i quotidiani sportivi

Il Milan di Pioli ha perso brillantezza e consapevolezza. Ecco le pagelle dei quotidiani per il tecnico rossonero all’indomani della sconfitta contro l’Inter.

Gazzetta dello Sport, 4: «Squadra lunga, senza idee e senza vita: mai un momento di scossa, fosse anche un fallo per reagire. Intensità zero e zero aiuto dai cambi. Le scelte Messias e Kjaer non pagano ma il punto è la testa, non i piedi: ora deve guardarsi dietro.»

Tuttosport, 5: «I blackout difensivi restano una costante di questo avvio di 2023, a zavorrare ogni partita. Questo è l’ennesimo derby nel quale si fa imbrigliare in un copione nel quale a ogni passaggio sbagliato in impostazione, fa il paio un’azione pericolosa dell’Inter. La parola crisi ora diventa una fastidiosa appendice alla stagione.»

Corriere dello Sport, 5: «Il suo Milan dà l’impressione di aver perso brillantezza, consapevolezza e convinzione nei propri mezzi, da quella mancata vittoria contro la Roma sembra essersi smarrito. Come è successo a Lecce, regala il primo tempo agli avversari e va sotto di due gol. Ma questa volta anche il secondo tempo del Milan non è positivo.»