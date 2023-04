Il Milan femminile ospita l’Inter nel derby della quinta giornata di poule Scudetto: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Centro Sportivo Vismara) – Il Milan femminile affronta l’Inter nel derby valido per la quinta giornata della poule Scudetto. Le rossonere vogliono riscattarsi dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro la Roma e, in caso di vittoria, sorpasserebbero in classifica proprio le nerazzurre.

Milan Inter femminile 0-0 LIVE

1′ Inizia il match

3′ Tiro Polli – mischia in seguito ad un calcio di punizione, ci prova la neroazzurra di testa, tiro centrale, blocca Giuliani

9′ Tiro Piemonte – azione corale rossonera che premia la numero 18 che ci prova di testa, palla contesa che finisce in angolo

15′ Ritmi alti con le rossonere che si fanno preferire alle neroazzurre

22′ Tiro Van Der Gragt – sugli sviluppi di calcio d’angolo svetta la 3 neroazzurra, conclusione a lato

24′ Tiro Adami – contropiede rossonero che premia la sovrapposizione di Adami che controlla e tira dal limite dell’area, conclusione fuori



Milan Inter femminile 0-0

Reti: 27′ Polli

Milan femminile (4-2-3-1): Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Nouwen, Thrige; Adami, Grimshaw; Vigilucci, K.Dubcova, Dompig, Piemonte. All. Ganz. A disp. Mascarello, Seveius, Carage, Thomas, Soffia, Fedele, Babb, Sorelli, Bahlouli

Inter Women (4-2-3-1): Piazza; Thøgersen, Van Der Gragt, Alborghetti, Merlo; Mihashi, Santi; Chawinga, Karchouni, Ajara Njoya; Polli. All. Guarino. A disp. Durante, Sonstevold, Marinelli, Robustellini, Eckhoff, Fordos, Pandini, Simonetti, Kristjansdottir

Arbitro: Saia di Palermo





