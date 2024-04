Infortunati Milan, Pioli perde Maignan e Loftus-Cheek: i possibili tempi di recupero dei due rossoneri. ULTIME

Non arrivano buone notizie in casa rossonera per questo finale di stagione. Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato gli infortuni di natura muscolare in cui sono incappati Maignan da un lato e Loftus-Cheek dall’altro.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Pioli non avrà a disposizione i suoi due giocatori per almeno una settimana: tradotto, non ci saranno per la sfida di domenica col Genoa.