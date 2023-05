Milan Inter: difficile che Leao possa essere in campo. La situazione e gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno portoghese

Secondo quanto riportato da Sky, sarò molto molto difficile che Leao possa essere in campo nel derby d’andata contro l’Inter.

Questa elongazione non consente all’esterno rossonero di allenarsi al 100% e questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in palestra e non in campo.