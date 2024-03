Milan Inter e i derby infrasettimanali, i 4 precedenti sorridono ai rossoneri: c’è anche il famoso 11 maggio. Come sono andati gli altri

Il fatto che il prossimo derby si giochi di lunedì sarà una novità assoluta nel calendario, ma non è la prima volta che le due squadre si affrontano in un giorno infrasettimanale per il campionato italiano. Sono difatti 4 i precedenti tra Milan e Inter giocati in settimana.

Il primo di questi incontri si è tenuto il 30 maggio 1946, durante la fase nazionale della prima divisione italiana. Il Milan vinse 3-2, con una rimonta memorabile siglata da Gimona, Rossellini e Antonini per i rossoneri, mentre Penzo e Candiani segnarono per i nerazzurri.

Il secondo derby infrasettimanale arrivò l’11 maggio 2001, una partita entrata nella storia con una vittoria schiacciante del Milan per 6-0. In quella stagione, lo spostamento della partita in settimana fu determinato da motivi politici, con elezioni nazionali in programma la domenica successiva.

Il terzo derby di campionato in settimana si giocò il 14 aprile 2006, con un’altra vittoria del Milan per 1-0 grazie a un gol di Kaladze. Questa volta, lo spostamento non fu dovuto a motivi politici ma alla concomitanza con la domenica di Pasqua.

Infine, l’ultimo derby infrasettimanale in campionato risale al 4 aprile 2018, a seguito della tragica scomparsa di Davide Astori. Il match terminò 0-0.