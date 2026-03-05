Milan Inter, De Winter prende il comando della difesa per il Derby della Madonnina: i numeri del centrale

Milan Inter è la sfida che deciderà gli equilibri della città: i rossoneri si affidano a Koni De Winter per sostituire l’infortunato Matteo Gabbia

Il conto alla rovescia per la stracittadina milanese è ufficialmente iniziato, ma le notizie dall’infermeria complicano i piani del club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan dovrà fare a meno di Matteo Gabbia, difensore centrale cresciuto nel vivaio e noto per il suo senso della posizione. Il calciatore rossonero è stato infatti costretto a un intervento chirurgico per risolvere un problema di ernia inguinale, un forfait pesante che costringe il tecnico a ridisegnare la difesa.

La consacrazione di De Winter

Al suo posto, il prescelto per guidare il reparto arretrato è Koni De Winter. Il giovane difensore belga, ex prospetto del Genoa arrivato a Milano con grandi aspettative, sta vivendo un momento di forma straordinario. Dopo un avvio di stagione complicato, caratterizzato da una fase di adattamento tattico, il centrale si è guadagnato sul campo la fiducia di Massimiliano Allegri, allenatore livornese plurititolato e maestro della fase difensiva. Negli ultimi due mesi, le prestazioni dell’ex rossoblù sono state in costante crescita, rendendolo un elemento affidabile per le gerarchie dei rossoneri.

Il muro contro l’attacco dell’Inter

Domenica sera, nel calore di un San Siro sold-out, toccherà proprio a lui posizionarsi al centro della difesa a tre. Koni De Winter agirà da perno centrale, affiancato da Fikayo Tomori, centrale inglese rapido e aggressivo, e da Strahinja Pavlovic, corazziere serbo insuperabile nei duelli aerei.

Questo terzetto avrà il compito di arginare le manovre dell’Inter, squadra attualmente guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno con un passato glorioso da difensore proprio tra i nerazzurri. La solidità del reparto arretrato sarà la chiave per contrastare la formazione di via Liberazione e regalare una gioia ai tifosi milanisti in una delle partite più iconiche del calcio mondiale.