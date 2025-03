Milan Inter, Rafa Benitez intervistato a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua in vista della semifinale di Coppa Italia

L’ex allenatore dell’Inter, Rafa Benitez, intervistato a La Gazzetta dello Sport, parlando della stagione dei nerazzurri, ha detto la sua in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

LE SUE PAROLE – «Intanto, perché in campionato è prima, anche se ha solo un punto di vantaggio sul Napoli, che con l’Atalanta e ora anche la Juve sono concorrenti complicati da domare. E poi perché in Coppa Italia è favorita, nonostante le insidie che contiene il derby

nella doppia semifinale. Infine, perché in Champions sta dimostrando una consistenza impressionante, non sbaglia un colpo».