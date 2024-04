Milan Inter, Albertini sicuro: «Il derby va vinto. La stagione è da 6 ma da tifoso sono deluso. Prossimo allenatore? C’è una cosa che mi dispiace»

Milan-Inter, Demetrio Albertini, leggenda rossonera, ha parlato in vista della stracittadina di domani e non solo: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha dichiarato:

PAROLE – «Venderei un big. Quello che ha fatto il Milan con Tonali è una mossa corretta, soprattutto per un club che vuole rinforzarsi tenendo i conti in ordine. Parlerei con i giocatori per capire chi vuole davvero restare,, chi vuole sposare il nuovo progetto. Poi peserei il carisma dei tre dentro lo spogliatoio. Lopetegui? Non vedo nomi italiani è mi dispiace. Penso ad esempio a De Zerbi: sarei felicissimo di vederlo sulla panchina del Milan, ha le carte in regola per fare un ottimo lavoro. Voto? Stagione da 6 ma da tifoso sono molto deluso. Derby? Va vinto, sarebbe inaccettabile vedere l’Inter festeggiare lo scudetto proprio domani».