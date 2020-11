Milan, il Villarreal punta al ritorno di Musacchio: può arrivare a zero

Mateo Musacchio non rinnoverà il suo contratto con il Milan e sulle sue tracce sembra esserci il Villarreal, sua ex squadra

Via libera per il ritorno di Mateo Musacchio al Villarreal. Stando al portale Todofichajes.com, il club spagnolo avrebbe deciso di riprendere il difensore attualmente al Milan.

Musacchio non rinnoverà il contratto in scadenza con i rossoneri il prossimo giugno, con il Villarreal che sarebbe pronto quindi a riportarlo al ‘Madrigal’ a parametro zero. L’argentino, 30 anni, nell’estate 2017 era sbarcato a Milano per circa 18 milioni di euro.