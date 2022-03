Il Milan affronterà domani la giornata di vigilia del match contro il Cagliari. Alle 11:30 prevista la conferenza di Pioli

Domani alle 11.30 sarà prevista la consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli in vista del match tra Cagliari e Milan. I i calciatori, invece, si ritroveranno per pranzo e prima della partenza per la Sardegna svolgeranno la rifinitura a Milanello.

