Milan, il mercato in attacco suddiviso in tre possibili soluzioni, il Corriere dello sport le elenca partendo dalla più complicata

Milan, il mercato in attacco suddiviso in tre possibili soluzioni, il Corriere dello sport le elenca partendo dalla più complicata: Jovic. Il giocatore serbo del Real Madrid, più volte accostato al Milan, gode di un lauto ingaggio da parte del Real che lo cederebbe a costi sicuramente non di favore. La pista si raffredda anche per quanto riguarda il prestito, attenzione invece a Èdouard del Celtic, classe 1998.

IN GOAL CONTRO IL MILAN- Il giocatore francese ha già segnato al Milan in Europa League, è giovane ed interessante dal punto di vista della crescita insieme ad Ibra. Nazionale under 21, in patria è accostato ai rossoneri già da tempo.

SCAMACCA- E veniamo a Scamacca del Sassuolo, il corriere menziona anche lui quest’oggi a pag. 5. Nato il primo gennaio 1999 (dettaglio non da poco) al momento è in prestito al Genoa e la sua quotiazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.