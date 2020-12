Calciomercato Milan, il Real scarica Jovic: ecco la formula per prenderlo

Calciomercato Milan, Luka Jovic è il vero sogno nascosto di Maldini e Massara: l’attaccante è fuori dalle rotazioni di Zidane al Real

Luka Jovic è il sogno di Maldini e Massara nel ruolo di vice-Ibrahimovic, per l’attaccante serbo l’esperienza al Real Madrid è ormai ai minimi termini avendo fin in qui giocato appena 4 partite in stagione.

Zidane non lo considera ed anche per questo motivo l’idea di una sua partenza a gennaio non è per niente remota. La formula che Milan e Real Madrid discuteranno sarà quella di prestito oneroso con obbligo di riscatto al fine di permettere alla dirigenza rossonera di spalmare i costi dell’operazione (30 milioni) nella prossima stagione.