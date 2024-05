Gallardo Milan, chiesto un incontro! La RISPOSTA dell’allenatore: aumentano le chance di vederlo sulla panchina? Il punto

Il nome di Marcelo Gallardo è l’ultimo, in ordine cronologico, ad essere finito nella lista dei candidati a diventare l’erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. La notizia dell’interesse dei rossoneri nei confronti del tecnico è stata confermata anche dall’Argentina, precisamente da Gasto Edul, giornalista di TyC Sports, il quale ha svelato come il club rossonero abbia chiesto un incontro all’allenatore.

Incontro che non sarebbe stato ancora confermato dal tecnico, che prima deve risolvere la sua uscita dall’ Al Ittihad e le tempistiche sembrano essere ancora incerte. In questo momento gli altri allenatori accostati ai rossoneri sembrano avere delle chance maggiori rispetto all’argentino ex River Plate.