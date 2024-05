Rinnovo Maignan: si continua a trattare, ma spunta la VALUTAZIONE. Ecco TUTTI i dettagli sul futuro del portiere rossonero

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il rinnovo di Mike Maignan è abbastanza in salita, con il Milan che non è intenzionato ad alzare la proposta d’ingaggio.

Al momento, i maragini per continuare a trattare ci sono così come la volontà di tutte le parti presenti nella negoziazione. Il poriere francese, però, potrebbe essere l’unico big che i rossoneri sarebbero disposti a rinunciare e in quest’ottica entra in gioco il Bayern Monaco. Infatti, il club bavarese è interessato al francese e la valutazione è di circa 70 milioni. La priorità però resta il rinnovo.