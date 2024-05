Nuovo allenatore Milan, Pellegatti tranquillo: «Lui va lasciato in stallo, sugli altri dico no»

Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati, ha detto la sua sul nuovo allenatore del Milan. Ecco che cosa ha detto

Le parole di Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati, sul nuovo allenatore del Milan. Ecco che cosa ha detto su chi potrebbe prendere il posto di Pioli in vista della prossima stagione:

LE PAROLE – «Preoccupato per il Milan? Non siamo al 7 luglio senza allenatore. Conte? NO da 6 mesi. Conceicao? NO. Possanzini? NO. Gallardo? NO. De Zerbi? NO. Motta? Calmi con va alla Juve, non mi hanno mai detto di no su Motta, la Juve lo ha lasciato lì in stallo»