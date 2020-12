Calciomercato Milan, duello con la Juventus per Edouard

Il Milan ha messo nel mirino Edouard, attaccante classe 1998 del Celtic. In stagione il giocatore ha messo a segno 9 gol per ora

Il Milan, come ben sappiamo, sta cercando un’attaccante in vista del mercato di gennaio. Dall’Inghilterra riportano la notizia che la dirigenza rossonera è interessata a Odsonne Edouard, rivelazione classe 1998 del Celtic Glasgow. Sul giocatore non c’è solo il Milan, ma anche la Juventus, come riportato da JuventusNews24.

Paolo Maldini e i suoi collaboratori stanno cercando una punta per garantire profondità alla rosa rossonera dato che Zlatan Ibrahimovic sta avendo diversi problemi fisici.