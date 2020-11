Milan, il campionato è fermo ma oggi ci si allena: il programma

Milan, in campo anche oggi dopo la sessione di ieri e le altre avvenute con regolarità grazie allo stop del campionato, malgrado le assenze

IN CAMPO AL MATTINO- Come riporta acmilan.com, per oggi, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento mattutino mentre ieri si è lavorato su tre fronti: rapidità, possesso palla e tecnica. Il campionato è fermo così come l’Europa, l’occasione è ottima per lavorare con regolarità senza stress, malgrado le 16 assenze, impegnate con le rispettive nazionali.