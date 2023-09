Ibrahimovic Milan: incontro a Milano con Cardinale! Cosa sta succedendo

Ibrahimovic-Milan, la pista del possibile ritorno si scalda: incontro questa mattina col patron rossonero Gerry Cardinale

Zlatan Ibrahimovic si avvicina al ritorno al Milan. Come riporta Orazio Accomando infatti, dopo la visita a Milanello di ieri, Ibra ha incontrato questa mattina in un hotel a Piazza Venezia il patron rossonero Gerry Cardinale.

Da tempo il numero uno del Diavolo vorrebbe una figura come quella del classe ’81 in dirigenza: Zlatan porterebbe in dote esperienza e carisma per squadra e staff. La pista si fa sempre più calda.