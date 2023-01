Milan, Ibrahimovic ha ripreso ad allenarsi: c’è bisogno di lui

Zlatan Ibrahimovic sarà l’arma in più del Milan quanto meno a livello mentale. Lo svedese ha ripreso ad allenarsi

Il Milan potrà contare su uno Zlatan Ibrahimovic in più per questa seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese ha ripreso da qualche giorno i suoi allenamenti a Milanello.

Lo spogliatoio ha bisogno di lui per riemergere da questo momento di difficoltà. Ibra sa ancora come poter fare la differenza nella testa dei suoi compagni, in attesa di capire se potrà dare ancora il suo apporto in campo.