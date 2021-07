Milan, giovedì a Milanello comincia la stagione 2021/22: il programma

Il Milan è alle porte della stagione 2021/22. I rossoneri si ritroveranno nella giornata di giovedì a Milanello

Milan, alle porte l’inizio della stagione 2021/22. La squadra di Pioli si ritroverà a Milanello giovedì 8 luglio per il primo allenamento della nuova annata sportiva. Il tecnico rossonero parlerà in conferenza stampa alle ore 14:00.

La sessione in campo è prevista invece per le 17:00, a porte chiuse per il pubblico ed accessibile solo alla stampa accreditata.