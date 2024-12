Milan Genoa, Fonseca prende posizione: l’orgoglio del tecnico in vista della sfida di San Siro

Milan Genoa, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha rivendicato i miglioramenti del club rossonero: le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Milan-Genoa, Paulo Fonseca ha dichiarato:

QUANDO SI VEDRA’ IL MILAN DI FONSECA A LIVELLO MENTALE, FISICO, TATTICO, TECNICO – «Io già ho visto un Milan come mi piace in diverse partite. Quello di cui abbiamo bisogno è essere costanti. Quando lo vedremo? Non sono un mago, non posso dirlo. E’ un po’ come la montagna russa, magari domani. Io quello che voglio è avere una squadra più costante. Principalmente è questa questioen di atteggiamento. Possiamo sbagliare tatticamente e tecnicamente, quello che è difficile capire per me è questa incostanza mentale della squadra. E’ risolvibile? Si, non come il cavallo ma penso di si. Sono sicuro di si. Le cose si guadagnano con l’esperienza, è così».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA