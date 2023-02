Milan, Galli commenta il momento di Leao

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha commentato il momento vissuto da Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radio Anch’io lo Sport, Giovanni Galli ha parlato così di Rafael Leao:

«Leao? Io ho grande fiducia e stima nell’uomo Pioli. Se lui fa delle scelte le fa in modo ponderato. Si è sempre messo al fianco dei giocatori, dunque c’è qualcosa che non lo convince. C’è una situazione che non lo rassicura. Ha quasi atteggiamenti indolenti, come se ti facesse un piacere a giocare. Conta anche la forma fisica e quella mentale. Al Mondiale poteva essere una stella ma non è mai stato titolare. Ha perso un po’ di autostima. La deve ritrovare con le prestazioni e facendo cose importanti anche in allenamento. Vederlo riscaldare, ti monta la rabbia. Lo vedono tutti, al di là del talento che è sotto gli occhi di tutti. Quando sei in campo non puoi far finta di fare un piacere a qualcuno».