Milan Futuro, il commento di Foresti sulla situazione complicata in Serie C. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Foresti a TMW Radio sul Milan Futuro:

PAROLE – “È sempre difficile giudicare le situazioni dall’esterno, ma il Milan quest’anno ha mostrato problemi di gestione, a partire dal mercato estivo e invernale. Un esempio è Camarda: non è stato gestito al meglio, mentre avrebbe potuto giocare con continuità altrove. Anche il cambio di guida tecnica, con Bonera al posto di Abate, ha creato confusione. Personalmente, non credo che le seconde squadre debbano giocare in Serie C“.