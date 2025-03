Milan Futuro, cambia la classifica: penalizzata la Lucchese, il comunicato ufficiale

Milan Futuro, per i ragazzi di Massimo Oddo cambia la classifica del Girone B di Serie C: 6 punti di penalizzazione alla Lucchese

Cambia per il Milan Futuro di Massimo Oddo la classifica del Girone B di Serie C:

PAROLE – «TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C)».

Virtus Entella 64, Ternana 60 (-2 punti), Torres 56, Pescara 51, Vis Pesaro 50, Arezzo 46, Pianese 44, Rimini 40 (-2 punti), Pineto 42, Pontedera 36, Gubbio 34, Ascoli 33, Campobasso 33, Carpi 33, Perugia 32, Lucchese 25 (-6 punti), SPAL 25 (-3 punti), Legnago 22, Milan Futuro 22, Sestri Levante 20.