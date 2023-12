Milan Frosinone: Pioli prepara la mossa a sorpresa in difesa, lo scenario

Domani sera il Milan affronterà il Frosinone in campionato. In vista del match e considerando l’emergenza Pioli prepara una mossa a sorpresa

Simic in panchina? Domani sera il Milan affronterà il Frosinone in campionato. In vista del match e considerando l’emergenza Pioli prepara una mossa a sorpresa:

il giovane rossonero non partirebbe titolare al fianco di Tomori, ma accanto all’inglese, come riportato da Sky, gli verrebbe preferito Theo Hernandez con Bartesaghi e non Florenzi sulla sinistra.