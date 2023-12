Milan Frosinone, per Jovic ultima chance: ecco cosa filtra sul futuro dell’attaccante

Milan-Frosinone, Pioli si affiderà ancora a Luka Jovic al centro dell’attacco: per la punta ultima chance prima del mercato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di domani in Milan-Frosinone sarà con ogni probabilità l’ultima chance per Luka Jovic.

L’ex Fiorentina è chiamato a sbloccarsi per garantire gol ai rossoneri e per non interrompere la propria avventura rossonera già a gennaio: il calciomercato Milan sta infatti seriamente pensando di acquistare una punta. Servono risposte.